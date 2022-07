Summerjam in Köln : 50-Jähriger leblos aus Fühlinger See geborgen

Ein 50-Jähriger wurde aus dem Fühlinger See gezogen und in die Uni-Klinik gebacht (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Köln Am Sonntag ist ein Mann während des Summerjam in Köln im Fühlinger See untergegangen. Der 50-Jährige starb in der Uni-Klinik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeugen hatten am Sonntagnachmittag zunächst Alarm ausgelöst, Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Mit einer Drohne und mehreren Booten wurde der Fühlinger See abgesucht. Dort feierten Zigtausende Menschen gerade beim Summerjam. Unklar ist, ob der Mann Besucher des Festivals war oder sich an einem der Strände aufhielt.