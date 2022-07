Tragödie in den USA : Mutter und drei Kinder tot in See gefunden

Mutter und drei Kinder tot in See gefunden

Tragödie in den USA

Vadnais Heights Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine fünfköpfige Familie unter noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen. Die Leichen der Mutter und der drei Kinder wurden zwischen Freitagabend und Samstagvormittag in einem See entdeckt. Zuvor war bereits der Vater leblos gefunden worden.

Das teilte die Polizei mit. Sheriff Bob Fletcher sagte bei einer Pressekonferenz, man gehe von einem Tötungsdelikt aus. Bereits am Freitagmorgen war der Vater der Kinder tot in einem Wohnwagenpark in der Stadt Maplewood entdeckt worden.