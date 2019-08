Maschine kracht in Maisfeld : Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Niedersachsen

Pilot stirbt bei Absturz eines Kleinflugzeugs in Niedersachsen

Maschine kracht in Maisfeld

Vechta In Niedersachsen ist ein Pilot beim Absturz seines Kleinflugzeuges ums Leben gekommen. Warum die Maschine ins Maisfeld krachte, ist noch unklar.

Die einmotorige Maschine des 72-Jährigen stürzte am Donnerstag in ein Maisfeld in Steinfeld im Landkreis Vechta, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war demnach kurz zuvor auf dem Flugplatz Diepholz gestartet.