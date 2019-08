Blutige Tat in Hofheim : 22-Jährige mit Kopfschuss auf Pferdehof gefunden

Blutige Tat in Hofheim

Hofheim Nach dem Fund einer getöteten 22-Jährigen an einem Pferdehof in Hessen steht die Todesursache fest. Auch einen Tatverdächtigen gibt es bereits.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt sprach am Freitag von einem Kopfschuss. Zuvor hatten darüber der Hessische Rundfunk und die „Bild“-Zeitung berichtet.

Die junge Frau war am Dienstagabend tot an dem außerhalb von Hofheim am Taunus gelegenen Pferdehof gefunden worden. Tatverdächtig ist ein 55-Jähriger aus Wiesbaden, der sich selbst bei der Polizei gemeldet hat. Laut Medienberichten soll es sich bei ihm um den Ex-Freund des Opfers handeln. Dazu machte die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben.