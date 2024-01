Pilot leicht verletzt Kleinflugzeug stürzt in Osnabrück ab

Der Absturz ereignete sich bei Lotte (Kreis Steinfurt) in Nordrhein-Westfalen nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen direkt an der Autobahn A1. Die Strecke zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen wurde am Abend in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, um darüberliegende beschädigte Stromleitungen zu überprüfen, wie die Autobahn Westfalen bei X, ehemals Twitter, mitteilte. Die Sperrung sollte bis in die Nacht dauern.