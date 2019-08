Halbjahr-Bilanz vorgelegt : Weniger Verkehrstote - aber mehr Radfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen

Wiesbaden Die gute Nachricht vorweg: Im Vergleich zum Vorjahr sind im ersten Halbjahr 2019 weniger Menschen im Straßenverkehr in Deutschland gestorben. Die Zahl der getöteten Radfahrer allerdings ist gestiegen.

Im Bundesdurchschnitt starben im ersten Halbjahr 2019 statistisch gesehen 18 Menschen je eine Million Einwohner im Straßenverkehr. Regional war das Risiko ungleich verteilt. In Sachsen-Anhalt war es mit 29 Verkehrstoten je eine Million am höchsten, von den Flächenländern in Nordrhein-Westfalen mit zwölf am niedrigsten.