Penis-Motiv : Mit dieser Werbung sorgt True Fruits mal wieder für Aufregung

Bonn/Berlin Eine provokative Werbung des Fruchtsaft-Herstellers True Fruits hat zu einer Kontroverse um Meinungsfreiheit und die Grenzen angemessener Werbung in den sozialen Netzwerken geführt. Es ist nicht das erste Mal, das das Unternehmen in die Kritik gerät.

Der Konflikt entzündete sich an einer Online-Werbung, bei der ein Penis aus Sonnenmilch auf der Schulter einer Frau zu sehen ist. True Fruits vertreibt ein Produkt, das zwar ein Frucht-Smoothie ist, aber aussieht wie Sonnenmilch und in einer entsprechenden Flasche verkauft wird. Das Unternehmen warf seinen Kritikern Hysterie vor und erklärte, es werde an seiner Werbung festhalten.