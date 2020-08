„Bizarrer, religiöser Wahn“ : Nach islamistischem Anschlag in Berlin - Ermittlungen mit Hochdruck

Nach islamistischem Anschlag in Berlin - Ermittlungen mit Hochdruck

Blick auf die Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße. Nach dem islamistischen Anschlag hat die Polizei am Mittwoch die Untersuchungen vor Ort zum größeren Teil beendet. Foto: dpa/Tino Schöning

Berlin Warum hat der Angreifer in Berlin Motorräder gerammt? War da jemand im Hintergrund, der ihn unterstützte oder gar aufstachelte? Waren die Sicherheitsbehörden nachlässig? Viele Fragen sind offen.

Nach dem islamistischen Auto-Anschlag auf der Berliner Stadtautobahn arbeiten die Behörden intensiv an der Aufklärung. Der 30-jährige Angreifer habe sich bislang nicht geäußert, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Martin Steltner, am Donnerstag. Nach einer psychiatrischen Begutachtung werde bei dem Iraker von einem „bizarren, religiösen Wahn“ ausgegangen. Der Mann sei in der Psychiatrie im Maßregelvollzug, dem Haftkrankenhaus, untergebracht. Wegen der psychischen Erkrankung sei eine Schuldunfähigkeit nicht auszuschließen.