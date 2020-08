Bereits 2018 aufgefallen : Mutmaßlicher Autoangreifer hatte Kontakt zu Gefährder

Von der Polizei mit Kreide markierte Bremsspuren sind auf der A 100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße zu sehen. Dort kam am späten Dienstagabend ein Mann mit seinem Auto zum stehen, der zuvor mehrere Unfälle verursacht hatte. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Der mutmaßliche islamistische Attentäter von der Berliner Stadtautobahn ist in der Vergangenheit mehrfach mit weniger gravierenden Gewaltdelikten aufgefallen. Er soll Kontakt zu einem islamistischen Gefährder gehabt haben.

Der mutmaßliche Täter des offenbar islamistisch motivierten Autoanschlags in Berlin hat in der Vergangenheit Kontakt zu einem islamistischen Gefährder gehabt. Der Iraker befand sich zwischen 2018 und 2019 in derselben Flüchtlingsunterkunft wie ein Gefährder, sagte Generalstaatsanwältin Margarete Koppers am Mittwoch im Rechtsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. „Wie eng der Kontakt war, ist zu prüfen.“ Zum Verdächtigen selbst habe es bis zur Tat am Dienstagabend „keine Hinweise auf anschlagsrelevantes Verhalten“ gegeben.