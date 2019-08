Nachts im Münchner Supermarkt : Zwei junge Frauen überführen sich selbst bei Instagram

München Live im Internet haben zwei junge Frauen mit ihrem nächtlichen Ausflug in einem Münchner Supermarkt geprahlt - zum Verhängnis wurde ihnen, dass einer der Zuschauer die Polizei rief.

Die beiden hatten sich am Mittwochabend in einem Regal hinter Klopapierpackungen versteckt und einsperren lassen, wie sie in dem Video erzählten. Ihre Tour durch die leeren Gänge übertrug eine der Frauen fast eine Stunde lang live auf ihrem Profil des sozialen Netzwerks, mehrere Nutzer kommentierten die Übertragung.