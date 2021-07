Bewaffneter Mann in Kaarster Tankstelle : Supermarkt-Mitarbeiter harren vier Stunden in Baucontainer aus

In einem der vier Container warteten Rewe-Mitarbeiter vier Stunden lang. Foto: Simon Janßen

Kaarst Ein betrunkener Mann (60) hat sich in der Nacht zu Mittwoch mehrere Stunden in der Shell-Tankstelle an der Mittelstraße verschanzt, konnte aber später festgenommen werden. Auch Rewe-Mitarbeiter hingen lange fest.