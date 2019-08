Nachwuchsfreude in Berlin : Pandadame Meng Meng ist trächtig

Nachwuchsfreude in Berlin

Berlin Das Pandaweibchen Meng Meng aus dem Berliner Zoo ist trächtig. Die Ultraschalluntersuchung zeigte am Dienstag mindestens ein Pandababy, wie der Zoo mitteilte.

Mit Hilfe von Apfelstückchen, Keksen und Honigwasser konnte die sechsjährige Meng Meng am Dienstagmorgen nun per Ultraschall untersucht werden, nachdem ähnliche Versuche in der vergangenen Woche gescheitert waren. Dabei entdeckten die Spezialisten knapp 20 Wochen nach Meng Mengs und Jiao Qings erstem Kennenlernen ein kleines, kräftig schlagendes Herz.