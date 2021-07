Problem-Quartier Lindenstraße : Polizei hebt Drogendomizil aus

Krefeld Marihuana, Haschisch, Amphetamine, Kokain und Ecstasy – all das fanden Beamte, als sie ein Mehrfamilienhaus an der Lindenstraße betraten.

Die illegalen Betäubungsmittel seien am Dienstag sichergestellt worden, erklärte die Polizei gestern. Zusätzlich beschlagnahmten sie ein hochwertiges E-Bike, Baseballschläger und Schlagring, Utensilien zum Anbau von Cannabis und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Das Ausländeramt der Stadt Krefeld begleitete den Einsatz. Im Zeitraum zwischen 15 und 21 Uhr überprüften die Beamten 104 Personen. Vier davon erhielten eine Anzeige wegen Drogenbesitzes. Mehrere Personen wurden wegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts in Deutschland kontrolliert, wobei sich der Verdacht in drei Fällen nicht erhärtete. Drei Personen wurden wegen unerlaubten Aufenthalts in Deutschland festgenommen. Das Ausländeramt übernahm die weitere Bearbeitung. Außerdem trafen die Beamten auf fünf Personen, die per Aufenthaltsermittlung gesucht wurden und nahmen eine Frau fest, die per Haftbefehl gesucht wurde.