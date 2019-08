Beim Umsteigen verirrt : Fluggast legt Flughafen München lahm - 190 Flüge annulliert

München Ein spanischer Fluggast hat am Flughafen München für einen Großeinsatz gesorgt. Er wollte eigentlich nur von einen in den anderen Flieger umsteigen, verirrte sich dann aber.

Am Flughafen München ist ein Passagier ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt und hat damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Wegen der stundenlangen Sperrung von Terminalbereichen kam es am Dienstag zu Flugausfällen und erheblichen Verzögerungen an Deutschlands zweitgrößtem Airport. Laut Betreiber fielen bis mittags 190 Flüge aus.