Bluttat in Ludwigshafen : Polizei hat weiter keine Hinweise auf Motiv für Messerangriffe

Bluttat in Ludwigshafen

Polizisten und Rettungskräfte an einem der Tatorte in Ludwigshafen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ludwigshafen Nach dem Messerangriff in Ludwigshafen am Dienstag sucht die Polizei weiterhin nach dem Motiv für die Tat, bei dem zwei Menschen getötet und ein weiteres Opfer schwer verletzt worden sind. Die Hintergründe sowie das Motiv des mutmaßlichen Täters liegen noch immer im Dunkeln.

Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Medienberichte über einen möglichen Beziehungsstreit vor der Tat und über Ausrufe des mutmaßlichen Täters bei der Tat seien Bestandteil der laufenden Ermittlungen, sie könnten derzeit nicht bestätigt werden. Der tödliche Messerangriff wurde den Angaben zufolge mit einem großen Küchenmesser ausgeführt. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde in dem Drogeriemarkt gefunden, in dem der Verdächtige von der Polizei gestellt und mit mehreren Schüssen verletzt worden war.