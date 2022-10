Sperrung mehrerer Spuren : Klimaprotest auf Berliner A100 stört Berufsverkehr

Aktivisten der Gruppe „Aufstand der letzten Generation“ blockierten bereits im Januar die Stadtautobahn 100 in Berlin. (Archivfoto) Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Am Mittwochmorgen mussten auf der Berliner Stadtautobahn mehrere Spuren teils komplett gesperrt werden, um die Klimaschutzaktivisten von den Schilderbrücken zu holen.

Klimaschutzaktivisten haben am Mittwoch bei einer weiteren Protestaktion mehrere Schilderbrücken der Berliner Stadtautobahn A100 bestiegen und damit für erhebliche Behinderungen im Berliner Berufsverkehr gesorgt. Um die Menschen von den Brücken zu holen, seien Fahrspuren teilweise oder komplett gesperrt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Betroffen waren demnach Schilderbrücken auf der A100 an zehn Orten. Zudem hätten mehrere Aktivisten zwei Straßenkreuzungen in der Stadt blockiert.

Die Klimaschutz-Protestgruppe Letzte Generation bekannte sich in einer Pressemitteilung zu den Aktionen. Darin erklärte sie - entgegen der Polizeiangaben -, Unterstützerinnen und Unterstützer der Gruppe hätten sieben Schilderbrücken auf der A100 bestiegen. Viele von ihnen hätten sich dabei an den Stahlträgern mit Sekundenkleber fixiert. „Damit soll eine noch größere Störung des Verkehrs herbeigeführt werden als bei den typischen Straßenblockaden, für die die Letzte Generation bekannt ist“, hieß es.

Klimaschutzaktivisten verschiedener Gruppen hatten für diese Woche erhebliche Aktionen für Berlin angekündigt. Am Montag waren Aktivisten in das Bundesfinanzministerium eingedrungen, am Dienstagmorgen blockierten Aktivisten unter anderem den Eingangsbereich des Bundesverkehrsministeriums. Sie fordern sofortige Maßnahmen zur Begrenzung der Klimakrise, etwa ein Tempolimit auf Autobahnen und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr.

Zu den Bündnispartnern gehören nach Angaben der Gruppe Scientist Rebellion die Gruppen Letzte Generation, Debt for Climate, End Fossil Occupy und Jetzt oder Nie - Eltern gegen die Fossilindustrie. Die „Letzte Generation“ hatte bereits in der vergangenen Woche erneut Autobahnausfahrten in Berlin blockiert und falsche Feueralarme ausgelöst. Die Gruppe ist seit Anfang des Jahres mit Blockaden und anderen Aktionen aktiv. Demonstranten störten auch Fußballspiele und klebten sich in Museen an Bilderrahmen fest.

(albu/dpa)