Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : 25-Jährige von hinten begrapscht

Mönchengladbach Der unbekannte Mann ließ die Frau erst an sich vorbeigehen und ging sie dann von hinten an. Erst begrapschte, dann schubste er sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch, 12. Oktober, gegen 7.35 Uhr auf der Staufenstraße eine 25-jährige Frau in schamverletzender Weise angefasst, sie geschubst und ist anschließend geflüchtet. Das teilt die Polizei Mönchengladbach mit.

Demnach war die 25-Jährige laut eigenen Angaben zu Fuß von der Barbarossastraße aus kommend auf der Staufenstraße in Gladbach unterwegs. Zur gleichen Zeit trat ein Mann aus einem Gartentor und ging vor ihr her auf dem Bürgersteig. Nach einer Weile blieb er an einem Hauseingang stehen und ließ die Frau an sich vorbeigehen. Plötzlich habe er sie dann von hinten begrapscht und danach zu Boden geschubst. Dann sei er zurück in Richtung Barbarossastraße geflüchtet.