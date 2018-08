Leipzig: Zwei Leichtverletzte bei Explosion in Döner-Imbiss

Leipzig Das Geschäft brannte völlig aus: In Leipzig ist bei der Explosion eines Döner-Imbisses in einem Wohnhaus großer Schaden entstanden. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Bei einer Explosion in einem Imbiss in einem Leipziger Mehrfamilienhaus ist großer Schaden entstanden. Das Geschäft brannte völlig aus, Trümmer flogen bis zu 25 Meter weit, wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte. Die Mieter durften zunächst nicht in ihre Wohnungen.