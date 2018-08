Bei Worms: Neunjähriges Mädchen ertrinkt im Rhein

Worms Am Samstag war die Suche nach zwei im Rhein bei Worms abgetriebenen Kindenr eingestellt worden. Nun ist klar: Eines der Mädchen ist ertrunken.

Eines der beiden bei Worms im Rhein abgetriebenen Kinder ist ertrunken. Bootsfahrer hatten den leblosen Körper des neunjährigen Mädchens am Samstagmittag bei Biebesheim am Rhein entdeckt und ihn an Land gebracht, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Das zweite, dreizehn Jahre alte Mädchen wurde bislang nicht gefunden.