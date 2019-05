Schnitzel nicht mehr Vizemeister : Das ist das beliebteste Kantinenessen der Deutschen

Curry-Gemüse und Reis gibt es in Gelsenkirchen in einer Kantine zum Mittagessen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Die Deutschen lieben es in der Kantine deftig, umso mehr überrascht das Essen, das Schnitzel mit Röstkartoffeln vom zweiten Platz verdrängt hat. Der Spitzenreiter ist seit 27 Jahren unangefochten.

Bei der Essensauswahl in Kantinen hat die Currywurst mit Pommes frites nach einer Menü-Hitliste des Kantinenkostanbieters Apetito auch 2018 den Spitzenplatz belegt - ungeschlagen seit 27 Jahren. Erfolgreichster Aufsteiger in der Gunst der Kantinenbesucher war aber der Alaska-Seelachs mit Petersilienkartoffeln, der das Schnitzel mit Röstkartoffeln vom zweiten Platz in der Publikumsgunst verdrängte, wie Apetito-Chef Guido Hildebrandt am Dienstag in Düsseldorf berichtete.