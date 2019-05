Flixbusunfall mit einer Toten : Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung - Anfangsverdacht gegen Busfahrer

Leipzig Die Trauer ist groß nach dem schweren Flixbusunfall am Wochenende auf der A9 bei Leipzig. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Der schwer verletzte Fahrer steht dabei im Fokus,

Nach dem schweren Reisebusunfall auf der A9 hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Es bestehe der Anfangsverdacht, dass der 59-jährige Busfahrer den Unfall fahrlässig verursacht habe, teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig am Dienstag mit. Bei dem Unglück auf der Autobahn in Sachsen-Anhalt bei Leipzig war am Sonntag eine Frau getötet worden. Deren Identität konnte bislang noch nicht zweifelsfrei geklärt werden.