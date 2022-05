Hintergründe noch unklar : Zwei tote Kinder in Hanau - Polizei vermutet Tötungsdelikt

Polizisten stehen vor einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau, wo am Morgen ein totes Mädchen gefunden wurde. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Hanau In einem Hochhaus hat die Polizei am Morgen ein totes Mädchen gefunden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Und es gibt ein weiteres Opfer.

Nach dem Fund eines toten Mädchens in der Hanauer Innenstadt ist auch ein schwer verletzter Junge gestorben. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie eine Sprecherin der Hanauer Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch weiter sagte.

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen das tote Mädchen gefunden. Vor dem Haus lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht.