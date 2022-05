Infektionsgeschehen : Etwa 50 Millionen Corona-Fälle bundesweit

Etwa 50 Millionen Corona-Fälle hat es bundesweit gegeben. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Etwa 50 Millionen Corona-Fälle deutschlandweit hat es bislang gegeben. In einem Quartal hat es besonders viele Infektionen gegeben. Das ist der Grund.

In Deutschland haben sich nach Schätzungen der Bundesregierung schon 50 Millionen Menschen mit Corona infiziert. Bundesweit sind seit Pandemiebeginn vor rund zwei Jahren bislang 25 Millionen Covid-19-Fälle erfasst worden, wie Gesundheitsstaatssekretär Edgar Franke (SPD) am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Bundestags in Berlin erläuterte. Es sei jedoch von einer rund doppelt so hohen Dunkelziffer auszugehen.

Mit 71 Prozent seien die meisten Corona-Infektionen in den ersten vier Monaten 2022 mit der Omikronwelle registriert worden. Ein halbes Jahr zuvor habe die Zahl der erfassten Infektionen bei weniger als fünf Millionen gelegen.

Trotz der weiterhin hohen Zahl an Infektionen sah Franke eine positive Entwicklung in der Corona-Pandemie. Der Gipfel der aktuellen Welle sei klar überschritten, sagte der Staatssekretär. Die Sieben-Tage-Inzidenz gehe in allen Altersgruppen zurück. Auch die Hospitalisierungen und Todesfälle seien rückläufig.

Derzeit würden rund 1000 Patienten mit einer Covid-19-Diagnose auf Intensivstationen behandelt, so Franke weiter. In den Kliniken könnten nun in der Pandemie verschobene Leistungen nachgeholt werden. Allerdings bestehe weiter eine hohe Belastung im stationären Intensivbereich durch den Ausfall medizinischen Personals nach einer Infektion.

Franke verwies darauf, dass bundesweit immer noch rund 2,2 Millionen Menschen über 60 Jahre nicht geimpft seien. Für ältere Menschen gilt ein höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken.

(axd/kna)