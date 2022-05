Überraschender Fund : Waffenlager bei Zwangsräumung in Nürnberger Wohnung gefunden

München In Nürnberg hat eine Gerichtsvollzieherin bei einer Zwangsräumung ein Waffenlager gefunden. Darunter befanden sich Kriegswaffen. Der Wohnungseigentümer befindet sich in Untersuchungshaft. Die Hintergründe sind unklar.

Bei einer Zwangsräumung in einer Wohnung in Nürnberg hat eine Gerichtsvollzieherin ein ganzes Waffenlager gefunden. Darunter befanden sich mutmaßliche Kriegswaffen, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in München mitteilte. Der Wohnungseigentümer wurde wenige Stunden nach der Entdeckung des Waffenlagers am Dienstag in der Nähe der Wohnung festgenommen.