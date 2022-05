Trotz Pandemie : Fairtrade verzeichnet 2021 Rekordumsatz

Berlin/Köln Im vergangenen Jahr haben die Menschen in Deutschland rund 2,1 Milliarden Euro für Fairtrade-Produkte ausgegeben. Insbesondere der Verkauf von fair gehandelten Rosen und Tee hat zugenommen.

Das sind 9 Prozent mehr als 2020 und ein Umsatzrekord, wie der Verein Fairtrade Deutschland am Mittwoch auf seiner Jahrespressekonferenz in Berlin bekanntgab.

„Der Umsatzrekord ist ein starkes Zeichen in schwierigen Zeiten“, erklärte der Fairtrade-Vorstandsvorsitzende Dieter Overath. Die Fairtrade-Kunden kauften aus Überzeugung. „30 Jahre nach Gründung des Fairtrade-Siegels in Deutschland zeigt das: Der faire Handel ist krisenrobust und macht zugleich Menschen in den Anbauländern robuster gegen Krisen.“ Durch ihre Verkäufe von Fairtrade-Produkten auf den deutschen Markt erhielten Produzentenorganisationen Fairtrade-Prämien zusätzlich zu den Erzeugerpreisen. Fairtrade-zertifizierte Organisationen in den Anbauländern bekämen stabile Mindestpreise.