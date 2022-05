„Stunde der Gartenvögel“​: Naturschutzbund ruft zum Vögelzählen auf​

Berlin Der Naturschutzbund Nabu ruft wieder zur bundesweiten Vogelzählung auf. Interessierte sollen am Wochenende für eine Stunde Vögel in ihrem Garten oder im Park zählen. Ziel der Aktion ist es, Trends bei den Beständen über die Jahre zu verfolgen.

„Die Stunde der Gartenvögel“ startet am Freitag und dauert bis Sonntag, wie der Nabu am Donnerstag in Berlin ankündigte. Naturliebhaber und Vogelfreude sind aufgerufen, eine Stunde lang im Garten, im Park, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus zu Vögel zählen dem Nabu zu melden.