Braunschweig: 15-Jähriger stirbt bei Absturz mit Segelflieger

Braunschweig In Braunschweig ist ein 15-jährige Pilot eines Segelfliegers ums Leben gekommen. Das Flugzeug zerschellte am Samstagabend auf einem Friedhof im Ortsteil Waggum.

Auch in Frankreich ereignete sich am Wochenende ein tödliches Unglück mit einem Segelflugzeug. Zwei Österreicher - ein etwa 50 Jahre alter Mann und ein Teenager - kamen am Sonntag in den Alpen ums Leben. Das Unglück in Frankreich ereignete sich am Sonntagnachmittag in Orcières im Tal von Champsaur. Augenzeugen hätten die Rettungskräfte verständigt, teilte die Polizei in Briançon mit. Wie es zu dem Absturz kam, sei noch unklar. Die Wetterbedingungen seien gut gewesen. Die österreichischen Insassen waren nach Angaben aus Ermittlerkreisen auf einem örtlichen Flugplatz gestartet.