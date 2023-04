Sieben Tote bei Autounfall in Thüringen „So viel Leben in Sekunden ausgelöscht“

Neben den Toten gab es laut Feuerwehr drei Verletzte, nach Polizeiangaben schwebte einer von ihnen in Lebensgefahr. Der Zustand der Verletzten war am Sonntagvormittag weiter unklar. Zur Identität der Opfer wurden zunächst weiter keine Angaben gemacht. Nur soviel: Fünf der getöteten Menschen waren 19 Jahre alt. Sie hatten gemeinsam in einem Wagen gesessen, der unmittelbar nach dem Zusammenstoß in Flammen aufgegangen war, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagnachmittag mitteilte. In einem weiteren Fahrzeug sei ein 60-jähriger Fahrer verbrannt.