Sieben Tote in Thüringen Unfallverursacher wohl ohne Führerschein und betrunken unterwegs

Bei einem möglicherweise alkoholbedingten schweren Verkehrsunfall sind in Thüringen sieben Menschen ums Leben gekommen und drei weitere schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag starben bei der Kollision von insgesamt drei Fahrzeugen auf einer Bundesstraße bei Bad Langensalza am späten Samstagnachmittag auch fünf junge Menschen im Alter von 19 Jahren in einem der beteiligten Autos. Zwei der drei beteiligten Fahrzeuge gingen dabei in Flammen auf, das Geschehen löste in Thüringen große Bestürzung aus.