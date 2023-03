Urlaub auf vier Pfoten Das sind die hundefreundlichsten Hotels in Deutschland

Zum Start der Urlaubssaison sehen sich Hundebesitzer jedes Jahr mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Weil die Einreise von Haustieren in vielen Ländern nicht ohne Quarantäne möglich ist, entscheiden sich immer mehr Halter für Urlaub in der Heimat. Aber auch in Deutschland ist es nicht so einfach, die passende Unterkunft zu finden.