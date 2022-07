Nach Amokfahrt in Trier : Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft für Täter

Trier Die Staatsanwaltschaft Trier hat eine lebenslange Haftstrafe und die Unterbringung in eine psychiatrische Einrichtung für den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier gefordert.

Der Mann habe sich des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes in 18 weiteren Fällen schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwalt Eric Samel am Freitag in seinem Plädoyer am Landgericht Trier. Bei dieser ungewöhnlich „brutalen und grausamen Tat“ liege ein besondere Schwere der Schuld vor.