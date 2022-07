Messerangriff auf Zehn- und 13-Jährigen : Moerser wegen versuchten Mordes verurteilt

Moers/Kleve Die Opfer – eine fünfköpfige Familie – wählte der Mann offenbar vollkommen willkürlich aus. Zwei Kinder kamen mit viel Glück mit dem Leben davon. Das Motiv blieb unklar. Wie lange der Täter jetzt ins Gefängnis muss.

Kurz vor Weihnachten hatte der Angeklagte, der sich vor Gericht nach eigener Aussage nicht mehr an die Tat erinnern konnte, die Familie mit ihren neun, zehn und 13 Jahre alten Kindern nach einem adventlichen Verwandtenbesuch auf offener Straße überfallen. Zunächst versuchte er auf den 13 Jahre alten Sohn einzustechen. Dem Jungen gelang jedoch noch rechtzeitig die Flucht. Daraufhin griff der Täter den im Familienauto sitzenden Zehnjährigen an. Nur weil sich das Kind auf die linke Fahrzeugseite in Richtung seines im Kindersitz sitzenden Bruders drückte, konnte es der Klinge entgehen. Der Vater konnte den Moerser schließlich aus dem Auto zerren und zur Aufgabe zwingen. Die Polizei nahm den Angreifer noch am Tatort fest.