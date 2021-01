Bonn/Düsseldorf Manchmal ist zuviel einfach zuviel. Oder? Gedenktage und Jubiläen aller Art werden uns auch 2021 in großer Zahl durchs Jahr begleiten. Ein gutes Geschäft für Medien und Buchmarkt, zudem lehrreich für das Publikum. Allerdings macht sich hier und da Überdruss breit.

Die Flut an Jahrestagen nimmt beständig zu; die Lust daran ist dagegen alt, wie der Düsseldorfer Historiker Achim Landwehr feststellt. Eine Wurzel liege im alttestamentarischen Jubelfest. "Das hebräische Wort 'jobel' bedeutet Widder und verweist auf die Praxis, nach dem Ablauf von sieben mal sieben Jahren, also in jedem 50. Jahr, ein Erlassjahr zu begehen." Sklaven sollten freigelassen, verpfändetes Land zurückgegeben werden. Das Blasen des Widderhorns, des Schofar, kündigte akustisch ein solches Jahr an, "eine 'Stunde Null', um die Zeit von Neuem beginnen zu lassen."

Das für die Kirche finanziell lukrative Ablasswesen rief Kritiker auf den Plan, darunter Martin Luther. Der Augustinermönch soll der Legende nach am 31. Oktober 1517 seine Thesen an die Tür der Wittenberger Schlosskirche geschlagen haben. Seine Kritik an der Ablasspraxis wurde zur Geburtsstunde der Reformation. Die daraus entstandenen Kirchen feierten 1617 das 100-jährige Reformationsjubiläum. Und setzten damit etwas in Gang, was uns bis heute beschäftigt.