Leipzig : Mutmaßlich Linksextreme verüben Brandanschlag auf Bundeswehrfahrzeuge

Die ausgebrannten Geländewagen der Bundeswehr. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Leipzig In Leipzig ist in der Silvesternacht auf mehrere Bundeswehrfahrzeuge offenbar ein gezielter Brandanschlag verübt worden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes liegt ein Bekennerschreiben vor, das Hinweise auf eine mögliche politische Motivation gibt.

Es ist auf der Internet-Plattform „de.Indymedia“ veröffentlicht, die das Bundesamt für Verfassungsschutz im Juli als Verdachtsfall im Bereich Linksextremismus eingestuft hatte.

Unbekannte hatten nach LKA-Angaben auf dem Gelände eines Autohauses elf Geländewagen und einen Anhänger der Bundeswehr angezündet, die in der dortigen Werkstatt instand gesetzt werden sollten. Sieben Fahrzeuge wurden zerstört. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Die „Task Force Gewalt“ des Polizeilichen Terrorismus- und Extremismus Abwehrzentrums (PTAZ) hatte noch in der Nacht die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen. Zur Aufklärung ist es laut LKA auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen.

Aber auch in anderen europäischen Ländern ist es in der Silvesternacht zu Zwischenfällen gekommen. So sind in Wien Polizisten bei einem Großeinsatz mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden. Sie seien wegen Sachbeschädigungen im Stadtteil Favoriten der österreichischen Hauptstadt ausgerückt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Dort hätten mehrere Personen mit Feuerwerkskörpern Mülltonnen, Zeitungsständer, Fensterscheiben und anderes beschädigt oder zerstört und dann auf die Polizisten gezielt.

Täter und Täterinnen seien weggerannt, aber die Polizei habe neun Personen zwischen 14 und 29 Jahren gestellt. Ihnen werde schwere Sachbeschädigung vorgeworfen. Gegen einen 21-jährigen wurde auch wegen versuchten Einbruchs ermittelt. Er blieb vorläufig in Haft.

In Frankreich kapitulierte dagegen die Polizei vor einer riesigen illegalen Party. Rund 2500 Menschen hatten auf derSilvesterparty im Westen Frankreichs gefeiert. Die Teilnehmer stammten aus verschiedenen Regionen Frankreichs und aus dem Ausland, teilte die Präfektur des Départements Ille-et-Vilaine in der Bretagne am Freitag mit. Bei der versuchten Auflösung der Party in der Stadt Lieuron südlich von Rennes kam es demnach am Donnerstagabend zu gewaltsamen Ausschreitungen. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf.

In Frankreich galt auch in der Silvesternacht eine Ausgangssperre zwischen 20 und 6 Uhr, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Als die Polizei jedoch am Donnerstag auf der Party in einer leerstehenden Lagerhalle erschien, wurde sie mit "gewalttätiger Feindseligkeit" konfrontiert, wie es in einer Mitteilung der Beamten hieß.

Partygäste warfen demnach Steine und Flaschen auf die Polizisten; einige Sicherheitskräfte wurden leicht verletzt. Ein Polizeiauto wurde in Brand gesetzt, drei weitere beschädigt. Noch am Freitagmorgen tanzten sehr viele Raver in der Halle zu Techno-Musik, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP beobachtete. Sicherheitskräfte verteilten Desinfektionsgel und Masken.

Innenminister Gérald Darmanin hatte zuvor angekündigt, über die Silvesternacht 132.000 Polizisten im Land einzusetzen, um die Einhaltung der Ausgangssperre zu überwachen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden betrug laut den französischen Behörden am Donnerstag in Frankreich rund 20.000.

(felt/dpa/AFP)