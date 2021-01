Brauchtum in Dormagen : Horremer Schützen verschieben großes Jubiläumsfest auf 2022

Horrem Die Corona-Krise bestimmt die Planungen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft, die auf Nummer sicher gehen will und deshalb schon recht weit in die Zukunft blickt.

Doch ganz ohne Jubiläum soll das Jahr 2021 dann doch nicht ablaufen. Zumindest in kleineren Gruppen wollen sich die Schützen beizeiten zusammenfinden. Einerseits, um die Gründung ihrer Bruderschaft zu würdigen, andererseits aber auch, um die sozialen Kontakte zu pflegen, die ihnen in normalen Zeiten so wichtig sind und die sie so schmerzlich vermissen. Dass die Horremer Schützen kreativ in Sachen Feierlichkeiten sind, stellten sie schon vergangenen Juni unter Beweis. Nach der ersten Absage des großen Jubiläumsfestes fanden sie zum Beispiel im Rahmen des traditionellen Gedenkens an die Opfer der Kriege und die verstorbenen Mitglieder am Ehrenmal auf dem Horremer Dorfanger und bei zahlreichen Treffen in kleinerem Kreis Gelegenheiten, das Jubiläum zu thematisieren.