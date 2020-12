Fast 3000 Beamte im Einsatz : Berlins Polizei ist für illegale Demos an Silvester gewappnet

Berlin Die Berliner Polizei bereitet sich mit einem massiven Personalaufgebot auf die Silvesternacht vor. Vor allem der Infektionsschutz soll durchgesetzt werden. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu unerlaubten Versammlungen komme.

Berlins Polizei stellt sich auch für den Silvestertag auf illegale Demonstrationen ein. Es sei nicht auszuschließen, dass es zu unerlaubten Versammlungen komme - „seien es Querdenker, sei es aus dem linksextremistischen Bereich“, sagte Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Donnerstag im RBB-Inforadio. Es gebe solche Aufrufe im Internet. „Das müssen wir gut im Auge haben.“ Am Mittwoch hatten zwei Gerichte das Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr in Berlin während der Corona-Pandemie für rechtens erachtet.