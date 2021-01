Tötung von Baby bei Geburt : BGH bestätigt Urteile gegen Berliner Ärzte

Karlsruhe Der Bundesgerichtshof hat den Schuldspruch gegen zwei Berliner Ärzte wegen gemeinschaftlichen Totschlags bestätigt. 2010 spritzten diese während einer Zwillingsgeburt ein Kind mit Kaliumchlorid tot.

Die Höhe der Strafen muss aber neu verhandelt werden, wie der BGH am Montag in Karlsruhe erklärte. Das Berliner Landgericht hatte die Angeklagten im November 2019 zu eineinhalb beziehungsweise einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Die Berliner Richter hatten den Medizinern in ihrer Entscheidung zur Last gelegt, dass sie die Tat geplant und nicht in einer Notsituation gehandelt hätten. Bei einer medizinischen Operation sei dies allerdings kein zulässiger Erschwerungsgrund, wie die Richter in Karlsruhe entschieden. Über das Strafmaß muss deshalb neu entschieden werden.