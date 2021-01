Museum Schloss Moyland : Vierter Beuys-Preis für Forschung

Bedburg-Hau Zum vierten Mal schreibt die Stiftung Museum Schloss gemeinsam mit der Volksbank Kleverland und dem Moyländer Förderverein den mit 10.000 Euro dotierten Preis aus.

Dass das Werk des Schamanen vom Niederrhein bis in die Gegenwart hinein weiter den künstlerischen und gesellschaftlichen Diskurs bestimmt und nicht, wie von vielen prophezeit, schnell in Vergessenheit geriet, gab 2011 mit den Ausschlag, als Hans Geurts, damals Vorsitzender des Fördervereins, Frank Ruffing als Chef der Volksbank Kleverland und Bettina Paust als Direktorin von Museum Schloss Moyland den Preis aus der Taufe hoben. Als Forschungspreis, weil man so den vielen Facetten im Werk von Beuys einigermaßen gerecht werden könne. Die erste Preisträgerin war die Theaterwissenschaftlerin Barbara Gronau mit einem neuen Interpretationsansatz für die „abgelegten“ Beuys-Arbeiten: Es fordere geradezu heraus, Beuys nicht nur mit dem Mittel der Kunstbetrachtung zu erklären, sondern ihn als Inszenierung zu erleben, so damals ihre These.