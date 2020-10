Warum das Stillen einst verpönt war : Vom Fremd-Stillen und Frauenmilch

Duisburg Einst gaben Frauen, die nicht stillen konnten oder wollten, ihr Kind einer Amme. Der Beruf ist in Vergessenheit geraten. Frauenmilchbanken erleben eine Renaissance.

Die eigene Brust zu geben, war an Fürstenhofen und später im Bürgertum aber eher verpönt. In diesen Schichten galt Stillen eher als lästig und nicht angemessen. Wer etwas auf sich hielt, suchte eine Amme, die das für ihn erledigte. Meist gelang es über private Kontakte und Empfehlungen eine junge Frau zu finden, die bereit war, ein weiteres Kind mitzustillen. August Bebel, Kopf der frühen Arbeiterbewegung, schrieb 1879 gar von Ammenzüchtereien, von Arbeiterfamilien, die ihre Töchter zur Schwangerschaft trieben, um sie als Amme zu vermitteln. Selbst per Stellenanzeige wurden gesunde Ammen gesucht. Wer es sich leisten konnte, bot einer Anne sogar ein Zimmer innerhalb des Hauses an und erweiterte ihr Aufgabenprofil um das der Kinderbetreung und Erziehung. Eine Anstellung als Amme bedeutete im Einzelfall einen sozialen Aufstieg in bessere Verhältnisse. Die Amme hatte in der Regel im Hausgesinde eine herausgehobene Stellung und wurde gut ernährt. Das körperliche und charakterliche Anforderungsprofil einer Premium-Amme war höchst anspruchsvoll. Beide gut gebauten Brüste sollten die Eigenschaften haben, die sie zum Säugen fähig machen. „Sie sollten gleichmäßig gebildet seyn, damit sie an beiden stillen kann“, so Carl Ferdinand Gräfe in seinem 1828 erschienenen medizinischem Wörterbuch. Da angeblich mit der Muttermilch Wesen und Eigenart an den Säugling weitergegeben werden, waren Sanftmut, Reinlichkeit, Ordnungsliebe wichtige Charaktereigenschaften einer Amme. Ein gewisse Helene Freifrau von Schroetter warnte allerdings um 1890: „Überwache, was die Amme genießt. Nicht selten trinken schlechte Ammen Schnaps, um dadurch für sich und den Säugling ruhige Nächte zu erzielen.“ Es gab gelegentlich gar Gerüchte, dass ein schreiendes Kind nicht sofort an die Brust genommen wurde, sondern als Ablenkung an einem mit Mohn gefülltetem Beutelchen lutschen durfte. Gut nachvollziehbar, dass zuverlässige und vertrauenswürdige Ammen hoch begehrt waren.