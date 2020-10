Mercatorhalle ausverkauft – mit 250 Zuschauern : Festliche Stimmng beim „Toccata“-Konzert trotz Maske

Duisburg Coronabedingt nur 250 Zuschauer, Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung – trotzdem war das „Toccata“-Konzert ein Genuss.

Bei dem für die neue Saison 2020/21 ersten Konzert der Thyssenkrupp- Orgel konzerte am Samstagnachmittag „Toccata“ war die Zahl der Besucher in der Philharmonie Mercatorhalle wegen der in unserer Stadt über den Grenzwert gestiegenen Corona-Neuinfektionen behördlich begrenzt auf 250, das Konzert galt damit als ausverkauft.

Das Programm reichte von dem beliebten „Trumpet Tune“ für Trompete und Orgel von Henry Purcell bis zu der Eingangsarie „Jauchzet Gott in allen Landen“ aus der gleichnamigen Kantate BWV 51 von Johann Sebastian Bach , hier in einer Bearbeitung für Sopran, Trompete und Orgel (nach der Reihenfolge) beziehungsweise der Toccata und Fuge für Orgel solo von Patrick Gowers (1936-2014, nach den Geburtsjahren der Komponisten).

Es wechselte immer ein rein instrumentales Werk mit solchen, an denen die vorzügliche Sängerin beteiligt war. Klar dass die Organistin an die im kraftvollen englischen Stil erbaute Eule-Orgel auch entsprechende britische Kompositionen mitgebracht hatte – darunter auch jene süffige Fantasia and Toccata d-Moll op. 57 von Charles Villiers Stanford (1852-1924), die auch der britische Starorganist Thomas Trotter im dritten Duisburger „Toccata“-Konzert am 6. März 2021 spielen will.