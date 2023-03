Theater in Düsseldorf-Heerdt Vorfreude auf das neue Stück

Bei den Proben holpert es zwar noch ein wenig, aber es ist deutlich zu spüren, dass die Darsteller voll in das Geschehen rund um die Komödie „Das Essen steht im Kochbuch, Schatz!“ von Regina Harlander eingetaucht sind. Ganz gleich, welche Rolle zugeteilt wurde – jeder springt ein, wenn ein in diesen Tagen meist aus Krankheit fehlender Kollege ersetzt werden muss. „Sie machen das so gekonnt und überzeugt, dass ich nur hoffen kann, dass sie anschließend auch reibungslos in ihr zugedachtes Rollenbild zurückfinden“, sagt Regisseur Siegbert Macha über sein Bühnenpersonal.