Fehlalarm am Martin-Luther-Platz Feuerwehr rückt zu Einsatz in der Stadtmitte aus

Düsseldorf · Am Montagmittag hat es am Martin-Luther-Platz in der Stadtmitte einen fehlerhaften Rauchalarm gegeben.

06.03.2023, 14:54 Uhr

Wegen eines Rauchalarms war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: dpa/Jens Kalaene

Von Franziska Bühl