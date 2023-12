Schauspielhaus Düsseldorf Der Weltschmerz von heute

Vor fast 200 Jahren schrieb Georg Büchner sein kurzes Lustspiel „Leonce und Lena“, ein Stück über zwei Königskinder, die partout nicht in die ihnen zugedachten Rollen schlüpfen wollen. Es ist also ein zeitloses Stück: Die Jugend von heute revoltiert gegen das Establishment, sucht einen Sinn des Lebens jenseits dessen, was die Eltern ihr vorleben. Im Kleinen Haus des Düsseldorfer Schauspielhauses hat die Regisseurin Nora Schlocker das Thema mit 15 Kindern und Jugendlichen und einem alten Königsdarsteller aufgegriffen und in die im Krisenmodus taumelnde Gegenwart versetzt.