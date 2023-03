Rififi in Düsseldorf Einbrecher graben zwei Nächte lang im Keller eines Juweliers

Einer der Verdächtigen hatte versucht, sich am Ufer des nahen Kaiserteichs am Ständehaus zu verstecken, wurde bei der Großfandung jedoch entdeckt und gestellt. Der 44-Jährige war bislang polizeilich unauffällig, soll spätestens am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein mutmaßlicher Komplize konnte in der Dunkelheit verschwinden. Die Polizei fahndet weiterhin nach ihm. In der Nähe fanden die Beamten den Pkw der beiden Einbrecher. Die Spurensicherung und Ermittlungen dauern noch an. Der Juwelier hatte am Montag geschlossen.