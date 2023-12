Hückeswagen Amateur-Theaterverein Gelungene Premiere für neue „Wipperwagen“-Komödie

Mindestens genauso großes Lob gebührte übrigens auch den Ensemblemitgliedern im Hintergrund. So hatte Marco Pett in mehrmonatiger Arbeit ein imposantes Bühnenbild geschaffen, das mit seiner sprichwörtlichen Doppelbödigkeit die meisten Gags und Possen überhaupt erst ermöglichte. Schwerstarbeit leisteten auch Detlef Bauer und Christoph Hundeck an der Technik. Denn nicht nur musste dauernd das Licht zwischen „mal links, mal rechts“ hin und her wechseln, auch der Ton musste stimmen, da der Auftrittsort im großen Forum Kopfmikrofone für die Schauspieler nötig machte. Nicht zuletzt sorgte Souffleuse Sabine Lukowitz dafür, dass es keine Texthänger gab. Ein perfekt eingespieltes Team, das für eine gelungene Premiere sorgte.