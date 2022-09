Ärger um Getränke in Dinslaken : Zuhörer sitzen in Ratssitzung stundenlang auf dem Trockenen

Dinslaken Ratsherr Thomas Giezek bemängelt die Versorgung der Zuhörer bei der letzten Ratssitzung. Es habe stundenlang keine Möglichkeit gegeben, an Getränke zu kommen, hieß es. Außerdem gab es wohl ein größeres technisches Problem in der Halle

Als eine Zumutung empfindet es Ratsherr Thomas Giezek, dass die Zuhörer der jüngsten Ratssitzung stundenlang auf dem Trockenen haben sitzen müssen. Denn ihnen ist es nach seiner Aussage nicht möglich gewesen, während der Sitzung oder in den Pausen, sich in der Stadthalle etwas zu trinken zu kaufen, was in der Vergangenheit ging. Der öffentliche Teil die Sondersitzung, zu der die Mitglieder des Rates am vergangenen Montag zusammen kamen, dauerte allein dreieinhalb Stunden. Für Giezek ist es klar, dass bei solch langen Sitzungen die Bürger die Möglichkeit haben müssen, sich in der Stadthalle mit Getränken zu versorgen, die sie vor Ort kaufen. Deshalb hat er sich mit einem Schreiben an die Verwaltung und auch die DIN-Event, die städtische Geellschaft, die die Stadthalle betreibt, gewandt.