Kreis Wesel : So groß sind die Unterschiede beim Pro-Kopf-Einkommen

Eine Frau hält ein Portemonnaie in der Hand

Kreis Wesel In den meisten Städten und Gemeinden im Kreis Wesel ist das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2020 im Durchschnitt gestiegen. Zwischen den Kommunen gibt es große Unterschiede, wie viel Geld die Menschen für Konsum und Sparen zur Verfügung haben.

Im Kreis Wesel gibt es große Einkommensunterschiede zwischen den 13 Kommunen. Das geht aus einer Auswertung von IT NRW als Statistischem Landesamt hervor. Demnach ist das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2020 in Hünxe, Sonsbeck, Schermbeck, Hamminkeln, Xanten, Alpen und Rheinberg im Durchschnitt deutlich höher gewesen als in Wesel, Voerde, Moers und Kamp-Lintfort. Das zeigt folgende Übersicht:

Verfügbares Pro-Kopf-Einkommen im Kreis Wesel (2020)

Hünxe: 27.229 Euro

27.229 Euro Sonsbeck: 26.538 Euro

26.538 Euro Schermbeck: 26.401 Euro

26.401 Euro Hamminkeln: 25.795 Euro

25.795 Euro Xanten: 25.104 Euro

25.104 Euro Alpen: 25.074 Euro

25.074 Euro Rheinberg: 24.441 Euro.

24.441 Euro. Dinslaken: 23.827 Euro

23.827 Euro Neukirchen-Vluyn: 23.344 Euro

23.344 Euro Kreis Wesel: 23.335 Euro

23.335 Euro Wesel: 22.715 Euro

22.715 Euro Moers: 22.390 Euro

22.390 Euro Voerde : 21.939 Euro

: 21.939 Euro Kamp-Lintfort: 19.863 Euro

Die Angaben stammen von IT NRW als Statistischem Landesamt. Sie beziehen sich auf das Jahr 2020. Gemeint ist das Einkommen, das den Menschen für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Neuere Angaben zum verfügbaren Jahreseinkommen pro Einwohner lagen nicht vor.

In ganz NRW sind die Unterschiede noch größer. Landesweit hatte 2020 jeder Einwohner ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 23.201 Euro. Mit 34.687 Euro wies Schalksmühle im Märkischen Kreis den höchsten Wert aller 396 Städte und Gemeinden in NRW auf. Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss (34.210 Euro) und Herdecke im Ennepe-Ruhr-Kreis (31.778 Euro) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Am unteren Ende der Skala rangierten Kranenburg im Kreis Kleve (17.800 Euro) und Gelsenkirchen (17.635 Euro).

Erklärung: Ausgangspunkt für die Auswertung ist die sogenannte Einkommenssumme, die sich aus dem Arbeitnehmerentgelt, dem Einkommen aus selbstständiger Arbeit und dem Vermögen zusammensetzt. Unter dem verfügbaren Einkommen verstehen die Statistiker die Einkommenssumme, die den privaten Haushalten nach der sogenannten Einkommensumverteilung – also abzüglich Steuern und Sozialabgaben und zuzüglich empfangener Sozialleistungen – durchschnittlich für Konsum- und Sparzwecke zur Verfügung steht. Es ist als Indikator für die finanziellen Verhältnisse der Bevölkerung der Kommunen zu verstehen und ermöglicht mittelbar Aussagen zur lokalen Kaufkraft, wobei die regionale Preisentwicklung unberücksichtigt bleibt.

IT NRW veröffentlichte auch Angaben zum sogenannten Primäreinkommen in den Städten und Gemeinden. Dabei handelt es sich um das Einkommen aus Erwerbstätigkeit und Vermögen, also das Einkommen vor der sogenannten Einkommensverteilung. Die Zahlen zeigt folgende Übersicht:

Primäreinkommen im Kreis Wesel (2020)

Hünxe: 31.939 Euro

31.939 Euro Schermbeck: 31.021 Euro

31.021 Euro Sonsbeck: 30.711 Euro

30.711 Euro Alpen: 30.496 Euro

30.496 Euro Rheinberg: 30.244 Euro

30.244 Euro Hamminkeln: 29.791 Euro

29.791 Euro Xanten: 28.411 Euro

28.411 Euro Dinslaken: 28.019 Euro

28.019 Euro Kreis Wesel: 26.797 Euro

26.797 Euro Neukirchen-Vluyn: 26.763 Euro

26.763 Euro Moers: 25.335 Euro

25.335 Euro Wesel: 25.259 Euro

25.259 Euro Voerde : 24.590 Euro

: 24.590 Euro Kamp-Lintfort: 21.833 Euro

Quelle: IT NRW.

IT NRW berichtete auch, wie sich das verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in den Städten und Gemeinden im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 verändert hat. Die Entwicklung zeigt folgende Übersicht – es geht um das verfügbare Einkommen nach der sogenannten Einkommensumverteilung.

Veränderung des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens 2020 zu 2019

Xanten: plus 476 Euro

plus 476 Euro Dinslaken: plus 449 Euro

plus 449 Euro Moers: plus 429 Euro

plus 429 Euro Voerde : plus 425 Euro

: plus 425 Euro Wesel: plus 423 Euro

plus 423 Euro Rheinberg: plus 395 Euro.

plus 395 Euro. Kamp-Lintfort: plus 356 Euro

plus 356 Euro Kreis Wesel: plus 350 Euro

plus 350 Euro Alpen: plus 293 Euro

plus 293 Euro Neukirchen-Vluyn: plus 226 Euro

plus 226 Euro Schermbeck: plus 183 Euro

plus 183 Euro Hünxe: plus 171 Euro

plus 171 Euro Hamminkeln: minus 56 Euro

minus 56 Euro Sonsbeck: minus 362 Euro

Quelle: IT NRW

