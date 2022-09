Unfallflucht in Dinslaken : Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Dinslaken Eine 16-jährige Schülerin, die auf einem Fahrrad unterwegs war, ist bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher ist flüchtig. Die Polizei hofft nun auf Zeugen.

Die Schülerin war am Montagmorgen, 19. September, gegen 7.50 Uhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Schlossstraße unterwegs, als in Höhe der Weidenstraße ein silberfarbener Kleinwagen in einer Parklücke rangierte. Hierbei stieß der Kleinwagen mit der Front gegen das Fahrrad der 16-Jährigen, als diese die Parklücke passierte.