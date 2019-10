Wetter am Wochenende : Am Sonntag bis zu 24 Grad in NRW – aber nicht immer trocken

Am Sonntag bis zu 24 Grad in NRW – aber nicht immer trocken

Wetter am Wochenende

Die Sonne scheint an der Zeche Zollverein in Essen (Symbolbild).

Essen Das Wochenende bringt zunehmend wärmere Temperaturen nach Nordrhein-Westfalen. Am Freitag gibt es noch dichte Wolken und Regen, am Sonntag soll es dann noch einmal (fast) sommerlich warm werden.

Am Freitag sei das Wetter bei maximal 18 Grad noch eher zweigeteilt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen am Freitagmorgen. Vom Niederrhein bis zum Münsterland sei mit dichten Wolken und teilweise Regenschauern zu rechnen, im Süden seien Auflockerungen möglich. Dazu weht nach DWD-Vorhersage ein frischer Wind aus Südwest, der im Bergland auch zu teils stürmischen Böen werden kann.