„Er hat mich Papa genannt“ : Obdachloser in Essen erwürgt - Angeklagter bestreitet Tat

Obdachloser in Essen erwürgt - Angeklagter bestreitet Tat

Essen Ein Obdachloser wird bestohlen und im Schlaf erwürgt. Der Täter soll ein guter Freund gewesen sein. Der streitet vor Gericht jedoch alles ab.

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Essen muss sich ein Freund des Opfers seit Freitag wegen Mordes vor Gericht verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den 49-Jährigen in der Nacht auf den 9. April 2019 im Schlaf erwürgt zu haben. Zuvor soll er dem Opfer 150 Euro gestohlen haben. Zum Prozessauftakt hat der 46 Jahre alte Angeklagte die Tat bestritten. „Ich habe ihn tot aufgefunden“, sagte er den Richtern am Essener Schwurgericht.